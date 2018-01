Empfehlung - Kegelfreunde kassieren die erwartete Niederlage

gn Kassel. Die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup sind am Wochenende vom Auswärtsspiel bei Windstärke 10 Kassel mit der erwarteten 0:3-Niederlage heimgekehrt. Zwar waren die Grafschafter nur drei Unterwertungen vom Gewinn des Zusatzpunktes entfernt, diese jedoch lagen in so weiter Ferne, dass im Grunde nie Spannung aufkam.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-kassieren-die-erwartete-niederlage-221880.html