Empfehlung - Kegelfreunde gehen ohne Druck ins Spitzenspiel

Nordhorn Der Spielbetrieb in der Kegel-Verbandsliga startet mit einem Topspiel in das neue Jahr. Am Sonnabend empfängt der Tabellenführer VOK Osnabrück um 12 Uhr den punktgleichen Zweiten, die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup. Für die Gäste aus der Grafschaft ist es eines der wenigen Spiele der Saison, in denen sie nicht mit dem Druck auf die Bahnen gehen, gewinnen zu müssen. Denn: Alles andere als ein Heimsieg der Osnabrücker wäre eine Riesenüberraschung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-gehen-ohne-druck-ins-spitzenspiel-274783.html