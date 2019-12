Empfehlung - Kegelfreunde gehen mit schwachem Auftritt in die Pause

Lengerich Die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup haben sich mit einem schwachen Auftritt und einer 0:3-Niederlage bei der KSG Tecklenburger Land in die Weihnachtspause der 2. Bundesliga verabschiedet. Auf den ergiebigen Bahnen in Lengerich konnte einzig Julian Geerdes mit 844 Holz in die Phalanx der Heimmannschaft einbrechen. Die übrigen Gäste spielten zu schwache Zahlen, um die Tecklenburger ins Schwitzen zu bringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-gehen-mit-schwachem-auftritt-in-die-pause-335072.html