Kegelfreunde bestreiten zwei Spiele in der Abstiegsrunde

Nordhorn Nach dem völlig misslungenen Start in die Zweitliga-Abstiegsrunde geht es für die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup am Wochenende mit einem Doppelspieltag weiter. Zunächst treten die vier Teilnehmer KSG Tecklenburger-Land (momentan führend mit 7 Punkten), KSC Neheim (5), SK Mülheim (4) und Nordhorn-Listrup (4) am Sonnabend ab 12 Uhr in Mülheim an, am Sonntag steht dann ab 10 Uhr das Heimspiel im Grafschafter Kegelsportzentrum auf dem Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kegelfreunde-bestreiten-zwei-spiele-in-der-abstiegsrunde-346656.html