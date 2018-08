Kaymer vor 100. PGA Championship: Endlich aus dem Formtief

Pünktlich zum Jubiläum der PGA Championship möchte Martin Kaymer wieder angreifen. Acht Jahre nach seinem ersten Major-Titel strebt der formschwache Golfer eine gute Platzierung an. Zu den Favoriten in St. Louis zählen aber andere: Justin Thomas, Tiger Woods und Co.