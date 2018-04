Empfehlung - Kaymer und Jäger scheitern bei Texas Open an Cut

dpaSan Antonio. Ebenso nicht mehr dabei ist Stephan Jäger. Der 28-jährige Münchner benötigte in San Antonio an den ersten beiden Tagen 147 Schläge. Die US-Amerikaner Zach Johnson und Ryan Moore lagen nach zwei von vier Runden mit jeweils 135 Schlägen (-9) beim mit 6,2 Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier in Führung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kaymer-und-jaeger-scheitern-bei-texas-open-an-cut-233309.html