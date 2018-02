Empfehlung - Kaymer gibt in Florida verletzt auf - Woods gut gestartet

dpaPalm Beach Gardens. „Leider muss ich zum ersten Mal in meiner Karriere verletzungsbedingt bei der The Honda Classic nach Runde 1 aufgeben. Ich habe mir eine Verletzung am rechten Handgelenk zugezogen und halte euch auf dem Laufenden“, teilte Kaymer auf seiner Facebookseite mit. Nach der Aufgabe machte sich der Rheinländer nach Angaben seines Managements direkt auf die Rückreise nach Deutschland. Am Montag soll dort eine Untersuchung genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kaymer-gibt-in-florida-verletzt-auf-woods-gut-gestartet-226681.html