Empfehlung - Kathrin Stolmeijer darf beim CHIO in Aachen starten

Braunschweig Starker Auftritt von Kathrin Stolmeijer beim „Löwen-Classico“ in Braunschweig: Die Springreiterin der RFV Isterberg erreichte im Finale des U25-Springpokals den dritten Platz und qualifizierte sich für die Teilnahme am CHIO in Aachen. Ihr Vereinskollege Jannes Göhlfennen beendete das Finale auf Platz elf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kathrin-stolmeijer-darf-beim-chio-in-aachen-starten-347495.html