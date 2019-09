Empfehlung - Katharina Knoop tritt bei deutscher Amateur-Meisterschaft an

Riesenbeck Die Emlichheimerin Springreiterin Katharina Knoop startet am bei der deutschen Amateur-Meisterschaft im westfälischen Riesenbeck. Auf der Reitsportanlage am Schloss Surenburg werden die Meister in der Dressur und im Springen ermittelt. Die 26-jährige Knoop, die seit ihrer Ponyzeit sehr erfolgreich im Sattel sitzt, konnte sich mit zahlreichen vorderen Platzierungen als eine von vier Teilnehmern des Pferdesportverbandes Weser-Ems für diese nationalen Titelkämpfe qualifizieren. Insbesondere der dritte Rang beim Großen Preis im Schlosspark in Rastede sorgte für Aufsehen. Mit dem neunjährigen, in den Niederlanden gezogenen Wallach „Follow Me“ besitzt die Sportlerin des RFV Emlichheim derzeit einen absolut konkurrenzfähigen Sportpartner. In Riesenbeck gilt es für Knoop, sich über zwei Qualifikationsspringen der Klasse S* für das Finale am Sonntag, ausgeschrieben als Springprüfung der Klasse S* mit Stechen, zu qualifizieren. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/katharina-knoop-tritt-bei-deutscher-amateur-meisterschaft-an-319085.html