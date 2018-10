Empfehlung - Katharina Knoop beendet Hauptprüfung als Vierte

Emlichheim Sehr guten Springsport haben die Zuschauer an den drei Tagen des Hallen-Meetings des Reit- und Fahrvereins Emlichheim geboten bekommen. In drei der vier Entscheidungen der Springprüfungen der Klasse M setzten sich dabei Grafschafter Teilnehmer durch und bekamen die Siegerschleifen überreicht. Die Veranstaltung endete mit einem Novum: Die Salzbergenerin Sina Seeburg und Julia Borghorst vom RFV Emlichheim ritten in exakt der gleichen Zeit durchs Ziel und teilten sich deshalb den ersten Platz(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/katharina-knoop-beendet-hauptpruefung-als-vierte-260097.html