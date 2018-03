Empfehlung - Karsten Ennen steigt ins Trainergeschäft ein

gn Bad Bentheim. Karsten Ennen, Güven Hamurcu und Leander Kuhr bilden in der neuen Fußball-Saison das Trainerteam der SG Bad Bentheim. Das Trio folgt auf Ludwig Hollmann, der das Amt nach nur einem Jahr aus privaten Gründen niederlegen wird. „Diesen Entschluss bedauern wir sehr“, betont Fußballvorstand Hansi Ems in einer Mitteilung des Vereins und lobt die „hervorragende Arbeit in der laufenden Saison“. Die Obergrafschafter belegen in der 1. Kreisklasse aktuell den dritten Tabellenplatz und haben bei nur einem Zähler Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz noch gute Chancen auf den direkten Durchmarsch in die Kreisliga. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/karsten-ennen-steigt-ins-trainergeschaeft-ein-228854.html