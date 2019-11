Empfehlung - Karatekämpfer bei Turnier in London erfolgreich

London Beim internationalen Turnier „Grand Karate Cup“ in London haben Nico Altenhof und Lucas Wolthaus vom Karateverein Nordhorn als Mixed-Team einen Sieg feiern können. Podestplatzierungen in ihren jeweiligen Einzel-Konkurrenzen gab es für die jungen Teamkollegen Angelina Danjarow (2. Platz Kumite U15 Unterstufe), Emilie Meschke (3. Platz Kumite U15 Unterstufe) und Ignacy Kazmierski (3. Platz Sifat/Kata Junioren 15 – 18 Allkategorie). Lucas Wolthaus wurde Dritter im Kumite der U15 (Unterstufe). Elena Altenhof stand zwei Mal in der Allkategorie der Ü30 auf dem Treppchen: Sie wurde Dritte im Sifat/Kata und im Kumite. Altenhof betreute die Nordhorner Talente zusammen mit Henrike Hanser-Naber, als Kampfrichter war Michael David mit nach England gereist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/karatekaempfer-bei-turnier-in-london-erfolgreich-331384.html