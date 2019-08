Empfehlung - Kapitän Philipp Lammering geht von Bord

Schüttorf Philipp Lammering gehörte im vergangenen Jahrzehnt zu den prägenden Gesichtern des Schüttorfer Volleyballs. So führte der 31-Jährige die Zweitliga-Mannschaft über mehrere Jahre als Kapitän aufs Feld. Dabei war das Eigengewächs im stets international gespickten 09-Ensemble ein wichtiges Bindeglied. In der kommenden Saison müssen diese Rolle andere übernehmen. Denn der Diagonalangreifer, der in der Vergangenheit bei Personalengpässen auch verschiedene andere Positionen bekleidete, hat sich entschieden, kürzer zu treten und in Zukunft für die zweite Mannschaft in der Regionalliga aufzulaufen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kapitaen-philipp-lammering-geht-von-bord-312296.html