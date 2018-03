Empfehlung - Kane bricht bei Tottenham-Sieg Torrekord in Premier League

Kane war am zweiten Feiertag beim 5:2 (2:0) von Tottenham Hotspur gegen den FC Southampton erneut der gefeierte Akteur und ist in der Liga mit nun 39 Toren im Jahr 2017 erfolgreichster Torschütze in einem Kalenderjahr. Bisher hatte er sich den Rekord mit Shearer geteilt, der 1995 36 Treffer erzielte.