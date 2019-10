Empfehlung - Kampfsportler tragen WM erneut in Nordhorn aus

Nordhorn Der Kampfsportverein Nordhorn organisiert dieses Jahr erneut in Nordhorn eine Weltmeisterschaft. Nach den Titelkämpfen vor einem Jahr in der Grafschafter Kreisstadt erwartet der Verband WFMC (World Fightsport & Martial Arts Council) am 19. und 20. Oktober im Euregium Kampfsportler aus 52 Ländern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kampfsportler-tragen-wm-erneut-in-nordhorn-aus-322641.html