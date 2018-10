Empfehlung - Kampfsport-WM: Nicht nur die Sportler leisten Schwerstarbeit

Nordhorn Rund 500 aktive Kämpfer aus 54 Nationen: Im Euregium in Nordhorn herrschte am Wochenende Hochbetrieb. In der Sporthalle richtete der Kampfsportverein Nordhorn die Weltmeisterschaft des Verbandes WFMC (World Fight Sport and Marterial Arts Council) aus. Das hieß: In insgesamt neun Disziplinen, darunter Thai- und Kickboxen sowie Leicht- und Vollkontakt, ermittelten die Athleten aus aller Welt ihre neuen Weltmeister in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen. Zwei Tage lang sahen die etwa 1200 Zuschauer auf neun Kampfflächen harten, aber disziplinierten Sport.(...)