Kampfsport: In Nordhorn geht’s im Oktober um WM-Titel

Thal Barlage vom KSV Nordhorn kann seinen Weltmeister-Titel in der Disziplin K 1 in diesem Jahr in seiner Heimatstadt verteidigen: Im Euregium in Nordhorn werden im Oktober die Verbandsmeisterschaften des Weltverbandes WFMC ausgetragen.