Empfehlung - Kamp-Tor sichert FC 09 den ersten Saisonsieg

Dinklage Ein frühes Tor von Kevin Kamp (11.) hat den 1:0 (1:0)-Sieg des FC Schüttorf 09 beim TV Dinklage besiegelt. Den ersten Sieg des Aufsteigers in der Fußball-Landesliga stufte Trainer Rainer Sobiech als verdient ein. Denn: „Es war kämpferisch eine tadellose Leistung; wir haben uns in die Zweikämpfe reingebissen.“ Und wenngleich die Gastgeber am Sonntag wie erwartet mit enormer physischer Präsenz und vielen hohen Bällen operierten, „haben wir versucht, am Boden Fußball zu spielen“, berichtete Sobiech, der ebenso erleichtert wie zufrieden resümierte: „Die ersten drei Punkte auf der Habenseite sind eine schöne Belohnung für die Mannschaft.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kamp-tor-sichert-fc-09-den-ersten-saisonsieg-247051.html