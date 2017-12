Empfehlung - Kaira Eylering tanzt sich in eine andere Welt

Nordhorn. Seitdem sie denken kann, tanzt Kaira Eylering. Läuft irgendwo ein Lied mit dem richtigen Beat, dann kribbelt es in ihrem ganzen Körper. „Das war eigentlich schon immer so“, berichtet sie. Bis vor einem Jahr spielte sie zusätzlich Fußball beim SV Vorwärts Nordhorn, doch das wurde ihr neben der Schule zu viel, denn Kaira macht gerade ihr Abitur am Gymnasium Nordhorn. „Das Hip-Hop-Tanzen hat mir dann einfach mehr Spaß gemacht“, nennt sie einen weiteren Grund, warum sie nach fünf Jahren mit dem Fußballspielen aufgehört hat. Am Gymnasium besucht Kaira den Sport-Leistungskurs, jedoch kann sie im Tanzen nicht die Abiturprüfung machen, da es keinen Lehrer gibt, der diese Prüfung abnehmen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kaira-eylering-tanzt-sich-in-eine-andere-welt-217408.html