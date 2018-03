Empfehlung - Kältewelle bremst die Fußballer wohl weiter aus

Schüttorf. Der Winter hat die Grafschaft fest im Griff – und natürlich auch den Fußball. Nach einer Woche mit Dauerfrost und leichtem Schneefall sind die Aussichten für fast alle angesetzten Partien in der Bezirksliga – und auch im Kreisfußball – schlecht. „Es ist ganz klar: Das Spiel fällt aus“, sagt Union Lohnes Trainer Ralf Cordes, der mit seinem Team am Sonntag im Derby gegen den VfL Weiße Elf antreten muss. Den Gegner aus Nordhorn hat er bereits informiert – und mit dem Landesligisten BW Papenburg einen Testkick vereinbart, der am Sonntag um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Vlagtwedde stattfindet. „Die Bedingungen sind in der letzten Woche noch schlechter geworden“, sagt er und stellt mit Blick auf den gefrorenen Boden fest: „Das ist viel zu gefährlich.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/kaeltewelle-bremst-die-fussballer-wohl-weiter-aus-227470.html