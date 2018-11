Juwel mit besten Aussichten: Havertz hat Spaß an Özil-Rolle

In nur 67 Länderspiel-Minuten überzeugt Kai Havertz den Bundestrainer und seine neuen Kollegen in der Nationalelf. Löw stellt dem 19-Jährigen für die Zukunft plötzlich schon eine „Schlüsselrolle“ in Aussicht. Der Jungstar von Bayer Leverkusen bleibt zurückhaltend.