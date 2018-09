Empfehlung - Junioren-WM: Nordhorner Tennistalente sorgen für Furore

Umag Mehr als 200 Tennistalente aus der ganzen Welt waren an die kroatische Adria-Küste gekommen, um den Champions-Bowl-Sieg in den Altersklassen U9 bis U16 zu erringen – darunter gleich drei Nachwuchsspielerinnen aus Nordhorn. Und die räumten bei dem Turnier in Umag, das als inoffizielle Junioren-Weltmeisterschaft gilt, mächtig ab: Die Zwillingsschwestern Josy und Emma Daems (beide TV Sparta 87) machten den Titel in der U12-Konkurrenz unter sich aus und gewannen zusammen den Doppel-Wettbewerb, und in der Altersklasse U14 triumphierte Leonie Möller (Vorwärts Nordhorn) im Einzel und Doppel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/junioren-wm-nordhorner-tennistalente-sorgen-fuer-furore-251021.html