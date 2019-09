Empfehlung - Junioren-WM: Daems-Zwillinge triumphieren erneut in Umag

Umag Dritter Einzel-Triumph in Folge für Josy Daems bei der inoffiziellen Junioren-Weltmeisterschaft in Kroatien – und auch die Silbermedaille blieb wie im Vorjahr in der Familie: Das Nordhorner Tennistalent gewann nach 2017 (U11) und 2018 (U12) auch in diesem Jahr das Weltfinale der Champions-Bowl-Turnierserie in Umag an der Adriaküste. Im Finale der U13-Altersklasse am Sonnabend setzte sich die aus Hestrup stammende Spielerin des TV Sparta 87 gegen ihre Zwillingsschwester Emma klar in zwei Sätzen durch. Zuvor hatten die beiden 13-Jährigen den Wettbewerb geprägt: Emma zeigte gewann beide Matches in ihrer Vorrundengruppe gegen Eszter Kis-Czako aus Ungarn und Ivana Milkova aus Nordmazedonien Ungarn, zog durch einen hart erkämpften 6:4, 4:6, 7:5-Erfolg gegen die Spanierin Nuria Sargonella ins Halbfinale ein und setzte sich hier mit 7:4 und 6:4 gegen Nela Charvatova (Tschechien) durch. Noch glatter lief es für Josy Daems: Sie gab in der Gruppenphase gegen Sargonalla und Floor van der Pas (Niederlande), im Viertelfinale gegen Kis-Czako, im Halbfinale gegen die Tschechin Magdalena Smekalova und im Endspiel insgesamt nur fünf Spiele ab.