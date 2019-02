Empfehlung - Junior-Coach: Trainerausbildung mit 18 Schülern bei Sparta

Nordhorn In der Sporthalle an der Nordhorner Querstraße herrschte über vier Tage eine Mischung aus konzentrierter Arbeitsatmosphäre und lockerem Spaß am Fußball. Insgesamt 18 fußballbegeisterte Schüler haben die Zeugnisferien genutzt, um sich zum Junior-Coach ausbilden zu lassen. Von den Erfahrungen, die die Jugendlichen dabei sammelten, waren sie begeistert. „Das hat total viel Spaß gemacht“, waren sich Levin Heidrich und Joshua van Greuningen einig. Die beiden Nordhorner Jugendfußballer, die bei Vorwärts beziehungsweise dem VfL Weiße Elf spielen, waren mit 14 Jahren die jüngsten Teilnehmer. Hauke Damaschke gehörte mit 18 Jahren zu den Ältesten des Lehrgangs, den die beiden NFV-Trainer Friedhelm Dove und Rainer Sobiech bei Sparta Nordhorn leiteten. Auch der Lokalmatador konnte in den vier Tagen viele Tipps und Tricks für das Jugendtraining mitnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/junior-coach-trainerausbildung-mit-18-schuelern-bei-sparta-280083.html