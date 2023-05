Junge Teakwon-Do-Kämpfer wachsen im Finale über sich hinaus

Spannender Wettkampftag mit Großmeister Chan-Ho Song: 19 Sportlerinnen und Sportler von Union Emlichheim haben an einem Förder- und Pokalturnier des Deutschen Taekwon-Do-Bundes (DTB) mit dem Träger des 9. Dans in Münster teilgenommen. Sie gewannen sieben Gold-, 13 Silber- und 14 Bronzemedaillen.

Im Formenlauf präsentierten sich Emma Bos und Levke Noll in Bestform und belegten jeweils den ersten Platz in ihrer Gruppe. Vor allem für Levke Noll war dies ein besonderer Erfolg, da sie sich deutlich gegen höhergraduierte Gegnerinnen durchsetzen konnte. Über einen zweiten Platz freuten sich Max Grunitschew, Marlo Reurink, Lena Reerink, Britta Arends, Maike Klaassen und Merle Noll. Jeweils Dritter wurden Elsa Eilert, Marlon Eilert, Arshan Achmadi, Tristan E., Amanda Freigang, Samanta Mhillaj und Ervin Hoogendijk.

Die Emlichheimer Mannschaft mit Großmeister Chan-Ho Song (rechts): (hinten, von links) Trainer Markus Arends, Tobias Noll, Britta Arends, Maike Klaassen, Levke Noll, Merle Noll, Tristan E.; (Mitte) Ervin Hoogendijk, Samanta Mhillaj, Amanda Freigang, Xhoel Kruija, Bente Noll, Marlo Reurink; (vorne) Emma Bos, Lena Reerink, Max Grunitschew, Marlon Eilert, Arshan Achmadi und Elsa Eilert. Foto: privat

Bei den Kämpfen dominierte die junge, noch unerfahrene Elsa Eilert ihre Vorrunde, zeigte auch im Finale keinerlei Scheu und gewann verdient den Siegerpokal. Auch Marlo Reurink bewies in Münster besonderen Einsatz und wuchs im Finale über sich hinaus. Mit starken Techniken und Durchhaltevermögen kämpfte er sich zurück und besiegte schließlich seinen Gegner. Der dritte Sieg für Emlichheim ging an Samanta Mhillaj, die in der Disziplin Kampf weiter ungeschlagen bleibt. Auch in Münster gewann sie dank klarer Kopftreffer.

Max Grunitschew, Emma Bos, Maike Klaassen, Tobias Noll, Merle Noll und Levke Noll standen nach überzeugenden Vorkämpfen im Finale, verloren dieses aber zum Teil nur knapp. Besonders Merle Noll lieferte sich ein enges Duell mit ihrer Gegnerin, ging bis kurz vor Schluss immer wieder in Führung und musste sich doch in letzter Sekunde geschlagen geben. Einen dritten Platz erreichten Xhoel Kruija, Marlon Eilert, Lena Reerink, Arshan Achmadi, Amanda Freigang, Bente Noll und Ervin Hoogendijk.

Zum Abschluss des Turniertags konnten sich Markus Arends und Tobias Noll über zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille in der Disziplin Bruchtest freuen. Union-Trainer Arends bereitet sich jetzt auf die offene Weltmeisterschaft im Juli im britischen Coventry vor. Aus Emlichheim werden neben ihm auch Levke Noll und Ervin Hoogendijk in der Auswahl des Deutschen Taekwon-Do-Bundes vertreten sein.