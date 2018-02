Empfehlung - Junge „Lions“ behalten weiße Weste

Nordhorn. Eine Klasse für sich sind in der Bezirksliga die U14-Basketballer des VfL Weiße Elf. Am Sonnabend fuhren die „Lions“ im Heimspiel gegen den BBC Osnabrück II beim 80:52 den elften Sieg in Folge ein und verteidigten ihre weiße Weste. Die will Trainer Patrick Olliges mit seiner Mannschaft jetzt auch beim Saisonfinale in Bramsche Mitte März verteidigen. „Natürlich wäre es toll, wenn wir mit Null Minuspunkten durchgehen“, sagt Olliges, der mit seinem Team bereits seit Wochen als Bezirksliga-Meister feststeht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/junge-lions-behalten-weisse-weste-226360.html