Empfehlung - Junge Kicker werden kleine Künstler

Nordhorn Bunt und international ging es am Wochenende auf dem Sportgelände des VfL Weiße Elf zu. „kunstkicken“ hieß die grenzüberschreitende Kunstaktion am Ootmarsumer Weg in Nordhorn. Junge Fußballer des VfL und des Enscheder Clubs EMOS traten dabei in einer kleinen Arena gegeneinander, aber auch miteinander an. Und bei den Partien kam auch richtig Farbe ins Spiel – und das ist wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Fußball wurde zwischendurch immer wieder in verschiedene Farbeimer getunkt. So waren am Ende nicht nur das besondere Spielfeld und die Banden, sondern auch die Trikots und Gesichter der Nachwuchskicker über und über mit Farbe bemalt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/junge-kicker-werden-kleine-kuenstler-327869.html