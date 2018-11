Empfehlung - Junge Kanuten des BC Nordhorn erpaddeln Bestwerte

Nordhorn Mit einer guten Leistung haben die Nachwuchs-Kanuten des Boots-club Nordhorn bereits zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren den Wanderfahrer-Wettbewerb für Schüler und Jugendliche des Kanubezirks Weser-Ems gewonnen. Auf der Tagung der Sport- und Wanderwarte des Kanubezirks Weser-Ems in Wilhelmshaven wurde ihnen jetzt der Wanderpokal übergeben. Insgesamt 16 Schülerinnen, Schüler und Jugendliche der Kanujugend des BCN beteiligten sich an dem Wettbewerb in der Saison 2017/18.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/junge-kanuten-des-bc-nordhorn-erpaddeln-bestwerte-268540.html