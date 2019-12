Julian Possehl verlängert bei der HSG bis 2022

Der Rückraumspieler unterschrieb beim Schlusslicht der Handball-Bundesliga einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 26-Jährige war in seiner ersten Spielzeit in Nordhorn und Lingen mit seinen Toren maßgeblich am Aufstieg in die 1. Liga beteiligt.