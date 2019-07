Empfehlung - Julian Possehl eröffnet in der Heimat den Torreigen

Versmold Das erste Saisontor der HSG Nordhorn-Lingen gelang Julian Possehl. Der Rückraumspieler des Bundesliga-Aufsteigers eröffnete am Donnerstagabend beim Testspiel in Versmold gegen die Spvg. Hesselteich den Torreigen, der in einen 49:18 (23:7)-Sieg über den Landesligisten mündete - und das nur 100 Meter von seinem Elternhaus entfernt. „Er hat bei der Mannschaftsvorstellung auch den größten Jubel bekommen“, berichtete Heiner Bültmann. Und unter den Augen seiner Familie, vermutete der Trainer, war der Linkshänder, der ganz in der Nähe bei den Sportfreunden Loxten seine Handball-Karriere begann, „besonders motiviert“. In dieser Hinsicht allerdings war keinem der eingesetzten Spieler etwas anzukreiden. „Das war ein guter erster Test, der sportlich allerdings gar nichts aussagt“, resümierte Bültmann mit Blick auf die fünf Klassen Unterschied zwischen beiden Mannschaften.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/julian-possehl-eroeffnet-in-der-heimat-den-torreigen-308527.html