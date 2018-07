Empfehlung - Julian Possehl – ein Typ mit vielen Qualitäten

Nordhorn Wo die HSG Nordhorn-Lingen mittelfristig wieder hin will, da hat auch Julian Possehl schon Erfahrung gesammelt: in der 1. Bundesliga. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler, einer von drei neuen Spielern im Kader des Handball-Zweitligisten, hat 46 Erstligaspiele für den TBV Lemgo in seiner Statistik stehen, in denen er 41 Tore erzielt hat. Beim Nachwuchs des ostwestfälischen Traditionsklubs wurde die Basis zur Profi-Karriere des Linkshänders gelegt, nachdem er bei den Sportfreunden Loxten zum Handball gekommen war. „Meine Eltern haben lange Handball gespielt“, erzählt der 1,91 m lange Blondschopf; da war es nur logisch, dass auch der Junior in dieser Sportart landete, zumal er mit einigem Talent ausgestattet war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/julian-possehl-ein-typ-mit-vielen-qualitaeten-244452.html