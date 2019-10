Empfehlung - Julia Snippe und das Schwimm-Team überzeugen

Hagen Die DLRG-Schwimmerinnen der Ortsgruppe Uelsen haben am vergangenen Wochenende bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Hagen ihre besten Leistungen der Saison gezeigt. Sowohl das Team der Altersklasse 12, das aus Rieke Markvlüwer, Julia Snippe, Leah Schlosser, Jette Lübbermann und Greta Eschendal bestand, als auch Julia Snippe im Einzelwettkampf verbesserten sich im Vergleich zur Landesmeisterschaft. Dort hatten sich die Niedergrafschafterinnen im April das Ticket für die Titelkämpfe in Westfalen gesichert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/julia-snippe-und-das-schwimm-team-ueberzeugen-324170.html