Luhmühlen Damit hatte sie überhaupt nicht gerechnet: Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski hat am Wochenende in Luhmühlen mit ihrem Pferd „Samurai du Thot“ nicht nur den Sieg in der internationalen Drei-Sterne-Prüfung geholt, sondern sich damit auch den Titel der deutschen Meisterin gesichert. Im Wettbewerb CIC*** setzte sich die frühere Nordhornerin vor ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Ingrid Klimke (Münster, mit „Hale Bob) und Yoshiaki Oiwa aus Japan durch. Bronze in der DM-Wertung erhielt Bettina Hoy aus Rheine.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/julia-krajewski-feiert-die-deutsche-meisterschaft-239954.html