Jugendkicker zeigen beim Sichtungsturnier ihr Können

his Laar. Die E-Jugendfußballer aus der Grafschaft haben am Sonntag beim Sparkassen-Cup auf dem Sportgelände des SV Grenzland Laarwald ihr Können unter Beweis gestellt. Bei der großen Reihe an Sichtungsturniersturnieren, die in ganz Niedersachsen über die Bühne gehen, werden in jedem Jahr die größten Talente gesucht, die das Nachwuchsförderprogramm des DFB aufgenommen werden. Im Kreisfußball ziehen nach den Sommerferien die größten Talente des Jahrgangs 2007 in den DFB-Stützpunkt ein, der beim VfL Weiße Elf beheimatet ist. So nahmen die Stützpunkttrainer Rainer Sobiech, Martin Hermeling und Friedhelm Dove sowie die Kreisauswahltrainer Otto Jogems, Kai Vennekate, Hinnerk Schröer und Martin Möllers den Nachwuchs genau unter die Lupe. „Aus allen Kindern werden 20 und 25 Spieler zur Hauptsichtung für den Stützpunkt eingeladen", sagt Friedhelm Dove.