Empfehlung - Jugendfußballer holen sich in Brandlecht den letzten Schliff

Brandlecht Am kommenden Wochenende starten auch die Jugendfußballer auf Kreisebene in die neue Saison. Für viele Spieler aus den jüngeren Altersklassen hat sich dabei in den vergangenen Jahren ein Termin zu einem festen Bestandteil in der Saisonvorbereitung entwickelt: Eine Woche vor dem Saisonstart treffen sich viele Jugendmannschaften aus der Grafschaft Bentheim auf den Sportplätzen in Brandlecht. Dort führt die JSG Brandlecht-Hesepe seit mehr als zehn Jahren eine Turnierserie von den Mini-Kickern bis zu den D-Jugendlichen durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jugendfussballer-holen-sich-in-brandlecht-den-letzten-schliff-314194.html