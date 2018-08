Empfehlung - Jugendfußball ist in der Spitze stärker aufgestellt

Nordhorn Am kommenden Wochenende rollt wieder der Ball in der Fußballjugendligen auf Bezirks- und Landesebene, in der der Grafschafter Fußball mit insgesamt 20 Mannschaften vertreten ist. Das ist zwar ein Team weniger als in der Vorsaison, in der Spitze sind die Vereine aus dem Kreisgebiet nun aber besser aufgestellt. Oberhalb der Bezirksliga spielen in der Saison 2018/19 sechs Grafschafter Mannschaften – und damit eine mehr als in der abgelaufenen Saison. Mit der A-Jugend der JSG ASC/Uelsen (Landesliga), der B-Jugend von Vorwärts Nordhorn (Niedersachsenliga) und der C-Jugend der JSG Obergrafschaft (Landesliga) feierten drei Teams einen Aufstieg. Die Landesliga verlassen musste mit der B-Jugend der JSG ASC/Uelsen nur ein Team. Am stärksten ist die Obergrafschaft, in der FC Schüttorf 09 und der SV Bad Bentheim kooperieren, in den höchsten Ligen vertreten. In der A-Jugend möchte der FC Schüttorf 09 mit einem schlagkräftigen Kader an die guten Leistungen der Vorsaison anknüpfen. In der B-Jugend hat sich der SV Bad Bentheim den Ligaverbleib als Ziel gesetzt. In der C-Jugend will die JSG Obergrafschaft nach der Meisterschaft in der Bezirksliga in der Landesliga auf sich aufmerksam machen. Zusätzlich sind beide Vereine auch noch jeweils mit einem Team in der Bezirksliga vertreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jugendfussball-ist-in-der-spitze-staerker-aufgestellt-247399.html