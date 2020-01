Empfehlung - Finalisten der Hallenkreismeisterschaften stehen fest

Emlichheim Die beiden ranghöchsten B-Jugend-Fußballmannschaften in der Grafschaft bestreiten das Finale der Hallenkreismeisterschaft. Bei der Zwischenrunde in der Emlichheimer Vechtetalhalle lösten am Sonntag die Teams von Vorwärts Nordhorn (U17) und der JSG Obergrafschaft die beiden Tickets für den Futsal-Endspieltag, der am 16. Februar im Nordhorner Euregium über die Bühne gehen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jugendfussball-finalisten-der-hallenkreismeisterschaften-342007.html