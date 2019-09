Jugendfußball: ASC/Uelsen verliert 0:4 in Friesoythe

Schon am Mittwoch besteht die Chance zur Wiedergutmachung, wenn in der A-Jugend-Landesliga der SC Spelle/Venhaus zu Gast in Uelsen ist. Auch für die B-Jugend von Vorwärts Nordhorn und der JSG Obergrafschaft gab es am Wochenende keine Siege.