Empfehlung - Jugendehrentag: Pokale und Urkunden für Fußballtalente

Nordhorn Den Lohn für eine erfolgreiche Saison haben am Sonntag die Jugendfußballer aus der Grafschaft beim Kreisjugendehrentag im Euregium erhalten. Zum letzten Mal führte Harald Koning in seiner Funktion als Vorsitzender des Jugendausschusses durch das zweistündige Ehrungsprogramm. Nach 37 Jahren als Fußballfunktionär, davon das letzte halbe Jahrhundert als Verantwortlicher für den Jugendfußball im Kreis, geht Koning mit dem Ende dieser Saison in den Funktionärsruhestand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jugendehrentag-pokale-und-urkunden-fuer-fussballtalente-240667.html