Empfehlung - Jürries wird vorzeitig zum fünften Mal deutscher Meister

Wilsum Bereits beim vorletzten Rennen fuhr Bert Jürries aus Wilsum den fünften Gewinn der Deutschen Meisterschaft ein. Das hätte er sich Anfang des Jahres nicht träumen lassen, dass er noch einmal so weit oben aufs Podium kommen würde. Bereits Ende 2016 hatte er nach zwei gewonnen Titeln seinen Opel Astra an das Team Alfers aus Cloppenburg verkauft. Ab und zu startete er als Ersatzfahrer für Michael Alfers. Wegen familiärer Gründe bat man Jürries im Juli, die Saison in diesem Jahr zu Ende zu fahren. Fortan waren er und Uwe Nyhuis auch wieder für die Wartung des Renners zuständig. Alle sechs Rennen konnten daraufhin gewonnen werden. Nach dem letzten Rennwochenende in Löhne konnte Jürries damit seinen fünften deutschen Meistertitel einfahren. Platz drei in der Klasse von Jürries wird von Erwin Sligman belegt. Der Niederländer brachte in diesem Jahr seinen roten Opel Astra immer weiter nach vorne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/juerries-wird-vorzeitig-zum-fuenften-mal-deutscher-meister-320596.html