Jürgen Lehmann macht die 200 voll

ha Emlichheim. Das ist eine Leistung, die Anerkennung verdient: Der Emlichheimer Jürgen Lehmann hat seinen 200. Marathon- beziehungsweise Ultralauf absolviert. Eingeleitet hat er diese Serie im Jahr 2002, als er zum ersten Mal beim Berlin-Marathon an den Start ging. Auch in den nächsten fünf Jahren beließ der Niedergrafschafter es bei einem Lauf über die 42,195 Kilometer. Dann jedoch häuften sich die Starts. So nahm er 2010 an 16 Marathon- und zwei weiteren Ultraläufen teil. Strecken also, die über die 42,195-km-Distanz hinausgingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/juergen-lehmann-macht-die-200-voll-209885.html