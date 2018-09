Empfehlung - Jüngste Teilnehmer eröffnen Mühlenlauf am 15. September

Laar Der SV Grenzland Laarwald veranstaltet am Sonnabend, 15. September, in Zusammenarbeit mit dem Mühlenverein die 33. Auflage des Mühlenlaufes. Eröffnet wird die Veranstaltung an der Mühle um 14.55 Uhr traditionell von den jüngsten Teilnehmern. Die Bambinis brauchen sich für den Lauf nicht anzumelden und zahlen auch keine Startgebühr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/juengste-teilnehmer-eroeffnen-muehlenlauf-am-15-september-249359.html