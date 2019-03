Empfehlung - Jubel bei den Fußballern der Lebenshilfe

Nordhorn Der Wanderpokal für den Sieg beim Integrations-Cup verbleibt in der Grafschafter Kreisstadt und steht in den kommenden zwölf Monaten in der Vitrine der ortsansässigen Lebenshilfe. Die dritte Mannschaft der Nordhorner Einrichtung für Menschen mit Behinderung gewann am vergangenen Sonnabend die 17. Auflage des beliebten Fußballturniers, das der VfL Weiße Elf unter Federführung des Ehepaares Thomas und Gitta Hilberink einmal mehr mit viel Herzblut geplant, organisiert und durchgeführt hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jubel-bei-den-fussballern-der-lebenshilfe-286338.html