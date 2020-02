Empfehlung - JSG VV Nordhorn kommt aus dem Jubeln nicht heraus

Lohne Die Jugendfußballerinnen der JSG VV Nordhorn haben bei den Hallenkreismeisterschaften groß abgeräumt. Bei den Titelkämpfen in der Mehrzweckhalle in Lohne gewannen die Nordhornerinnen drei von vier möglichen Titeln. Die Spielgemeinschaft des VfL Weiße Elf und des SV Vorwärts hatte bei den E-, D- und B-Juniorinnen die Nase vorn. Dabei gelang es gleich mehreren Spielerinnen der JSG, mit ihren Teams die Hallenerfolge aus dem Vorjahr zu wiederholen. Titel Nummer vier ging am Sonntag in die Niedergrafschaft. Bei den C-Juniorinnen siegte die JSG Hoogstede/GSV.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jsg-vv-nordhorn-kommt-aus-dem-jubeln-nicht-heraus-342825.html