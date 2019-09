Empfehlung - JSG VV Nordhorn holt nächsten Zähler

Nordhorn Die B-Jugendfußballerinnen der JSG VV Nordhorn spielen in der Bezirksliga weiter eine gute Rolle. Nach dem Aufstieg blieb das Gemeinschaftsteam des VfL Weiße Elf und des SV Vorwärts bereits im dritten Spiel nacheinander ohne Niederlage. Im Heimspiel gegen den SC Blau-Weiß Papenburg zeigten die Nordhornerinnen eine kämpferisch starke Leistung und sicherten sich mit einem 0:0-Unentschieden einen weiteren wichtigen Zähler. Da die Gäste aus dem Emsland als Neuner-Mannschaft gemeldet haben, trat auch das JSG-Team am Sonntag am Ootmarsumer Weg bei sommerlichen Temperaturen mit zwei Feldspielerinnen weniger an. Mit dem Punktgewinn hielten die Nordhorner in der Tabelle auch die punktgleichen Papenburgerinnen auf Distanz. Am kommenden Wochenende wartet auf die ranghöchste Mädchenfußball-Mannschaft im Kreisgebiet eine besondere Herausforderung. Dann ist die JSG VV Nordhorn am Sonntag (12 Uhr) beim 1. FC Ohmstede zu Gast, der nach vier deutlichen Siegen aus den ersten vier Partien zu den Titelanwärtern in der Bezirksliga zählt. Angeführt wird die Rangfolge allerdings von der SpVg. Aurich, die mit fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen in die neue Saison gestartet ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jsg-vv-nordhorn-holt-naechsten-zaehler-320419.html