Empfehlung - JSG Obergrafschaft nimmt alle drei Punkte mit aus Nordhorn

Nordhorn In der C-Jugend-Landesliga hat die JSG Obergrafschaft das Kreisderby gegen den SV Vorwärts Nordhorn für sich entschieden. Auf dem Kunstrasenplatz am Immenweg behielten die Obergrafschafter am Sonnabend mit 3:1 (1:0) die Oberhand und sicherten sich damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Denn der ist in der zweithöchsten C-Jugend-Spielklasse besonders anspruchsvoll. Von den elf Mannschaften müssen nach aktuellem Stand am Saisonende fünf Teams den Gang in die Bezirksliga antreten. Das sorgt dafür, dass zwei Drittel der Landesliga-Teams im Abstiegskampf stecken. Das gilt, obwohl sie eine gute Saison spielen auch für die beiden Vertreter aus der Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/jsg-obergrafschaft-nimmt-alle-drei-punkte-mit-aus-nordhorn-288812.html