Detmold. Tennis-Nachwuchsspielerin Josy Daems vom TV Sparta 87 Nordhorn hat das nationale Jüngsten-Turnier der Altersklasse U11 gewonnen. Im Finale setzte sich die Nordhornerin gegen Anna Ceuca (TA SG Weilimdorf) mit 6:2 und 6:4 durch. „Beide Spielerinnen haben eine super Leistung gezeigt und sind sich auf Augenhöhe begegnet“, sagte Sparta-Trainer Kai Rieke, der den Triumph so einordnete: „Das ist ein super Erfolg. In den Siegerlisten der vergangenen Jahre stehen immerhin Namen wie Sabine Lisicki, Angelique Kerber und Laura Siegemund – alles Namen, die auch in den Schlussrunden der großen WTA-Turniere von sich reden machen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-triumphiert-beim-nationalen-juengsten-turnier-202074.html