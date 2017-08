Empfehlung - Josy Daems träumt von Wimbledon

Nordhorn. Vielen Elfjährigen dürfte das frühe Aufstehen nach sechs Wochen Sommerferien am Donnerstag und Freitag schwergefallen sein. Aber nicht für Josy Daems: „Wir waren zuletzt fast immer schon um 7 Uhr auf den Beinen“, berichtet das Nordhorner Tennistalent. Immerhin verfolgt das Mädchen ehrgeizige Ziele: „Ich möchte Tennisprofi werden. Eventuell die Top 100 der Weltrangliste wären cool“, überlegt sie. Und: „Selbst einmal in Wimbledon zu spielen wäre ein Traum.“ Dabei spielt Josy lieber auf einem Hardcourt als auf Rasen. „Aber Wimbledon ist einfach Wimbledon.“ So haben auch ihre großen Vorbilder Joanna Konta als Britin und Roger Federer als Rekord-Champion eine besondere Beziehung zum „heiligen Rasen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-traeumt-von-wimbledon-202570.html