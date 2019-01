Empfehlung - Josy Daems startet erfolgreich ins neue Jahr

Lippstadt Josy Daems ist erfolgreich ins Tennis-Jahr 2019 gestartet. Bei den McDonald’s Junior Open, einem Einladungsturnier für Landesverbände in den Altersklassen U12 und U14, setzte sich das Talent des TV Sparta 87 Nordhorn in der höheren Altersklasse durch, obwohl sie dort zum jüngeren Jahrgang gehört. Nachdem sie sich mit sicheren Zwei-Satz-Siegen ins Finale gespielt hatte, war sie hier auch von der Topfavoritin nicht zu schlagen. Die an Position zwei gesetzte Nordhornerin traf im Endspiel wie erwartet auf Jasmina Abdou (TuRa Elsen). Gegen die Westfälin, die auch in der deutschen Rangliste als Nummer 12 eine Position besser dasteht als Daems, entwickelte sich ein ausgeglichener erster Satz. Die Nachwuchskraft vom TV Sparta 87 bewies Nervenstärke und wartete auf ihre Chancen. Den ersten Durchgang gewann sie mit 7:5 und sicherte sich eine halbe Stunde später mit 6:1 den Titelgewinn in Lippstadt. Damit wiederholte sie den Triumph aus dem Vorjahr, als sie in der Altersklasse U12 erfolgreich war, und knüpfte nahtlos an die Erfolge der vergangenen zwölf Monate an, in denen sie sich von Leistungsklasse 20 auf aktuell 6 verbessert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-startet-erfolgreich-ins-neue-jahr-275221.html