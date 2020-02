Empfehlung - Josy Daems spielt international für Deutschen Tennisbund

Nordhorn/Tarbes Josy Daems (TV Sparta 87 Nordhorn) hat beim prestigeträchtigen Les Petits As-Turnier im französischen Tarbes mit dem Erreichen des Viertelfinales für Furore gesorgt. Die 13-jährige Nordhornerin hatte sich das Startrecht für die internationale Qualifikation bei der inoffiziellen U14-Junioren-Weltmeisterschaft gesichert. Jedes Jahr versammeln sich in der südfranzösischen Pyrenäen-Stadt die besten Nachwuchstennisspieler der Welt. Seit diesem Jahr gehört es zu den Turnieren der Superkategorie. Daems war eine von insgesamt drei deutschen Spielerinnen, die vom Deutschen Tennisbund für die Veranstaltung nominiert wurden. Betreut wurde die deutsche Delegation vom ehemaligen Coach von Julia Görges, Sebastian Sachs. „Ich bin super mit ihm zurechtgekommen, er ist sehr nett, hat mich gut begleitet und ist auf mich eingegangen“, freute sich Daems, dass die Chemie zwischen ihr und Sachs von Beginn an stimmte. „Das Turnier ist eine Riesenveranstaltung, die total gut organisiert ist, es hat so einen hohen Stellenwert, dass wir Spieler im Hauptfeld nach den Matches sogar Autogramme auf Riesentennisbällen geben mussten“, berichtet Daems von dieser für sie noch so neuen Welt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/josy-daems-spielt-international-fuer-deutschen-tennisbund-342645.html